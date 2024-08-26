世芯-KY第二季受惠大客戶量產7奈米AI ASIC動能持續，出貨量超出預期，加上一個北美IDM的5奈米AI accelerator也在第二季底開始進入量產，帶動世芯-KY營收持續成長。世芯-KY第二季營收135.82億元，季增加29.48%、年增加71.32%；稅後純益15.87億元，季增加29.02%、年增加115.91%；每股稅後純益20.09元。單季毛利率18.97%，季增加0.18個百分點、年減少2.37個百分點；營益率12.15%，季增加0.6個百分點、年增加1.17個百分點。

世芯-KY累計上半年營收240.72億元，年增加76.41%；稅後純益28.17億元，年增加113.9%，每股稅後純益35.92元。平均毛利率 18.89%，年減少2.29個百分點，營益率11.89%，年增加0.84個百分點。

世芯-KY來自北美、中國HPC(高速傳輸)設計及量產需求強勁，特別是北美人工智能相關之設計需求非常強勁，主要客戶之量產訂單能見度已達2025～2026年。世芯-KY今年5奈米營收貢獻將顯著提升，且3奈米也將在2024年貢獻營收。在大客戶案子量產下，預估至第三季營收將會逐季成長，法人樂觀看好，世芯-KY今年將大賺7~8個股本。

法人表示，世芯-KY在2025年成長力道恐低於2023年和2024年，主要是因北美最大客戶的產品進入世代交替，不過北美IDM客戶2025年5奈米AI ASIC需求樂觀，瓶頸在CoWoS產能，CoWoS-S封裝較緊，雖然2025年成長放緩，但仍可以維持年增約20%的成長，但到2026年則有機會再恢復強勁成長，主因包含北美大客戶新世代產品推出、2025年量產5奈米AI ASIC持續至2026年、中國5奈米ADAS晶片量產貢獻，以及新的CSP大客戶。