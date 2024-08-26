美(吉吉)-KY看好北美大型經銷商客戶對於SPC石塑地磚需求持續放大，並持續與北美大型量販通路商客戶進行超過10款產品送樣，同步拓展東南亞、台灣地區SPC業務接單表現，並持續推動創新面料地磚的開發，強化全球市場競爭力。

隨著逐步打開北美SPC市場業務版圖，帶動美(吉吉)-KY第2季北美地區銷售年增128.63％、占比增加至30.18％，集團深化北美既有大型經銷商、量販通路商等客戶接單動能，並同步受惠歐洲地區客戶下單、出貨表現同步較去年成長態勢。

美(吉吉)第2季台南廠出貨佔比提升至30％，單季毛利率達19.6％，年增4.49個百分點，第2季營業利益率達6.5％、稅後淨利6323.7萬元，季增2689.46％、年增193.14％，每股稅後盈餘(EPS)達0.96元，創近八季度新高。上半年稅後淨利6550.4萬元，EPS 1元，今年上半年獲利較去年同期繳出虧轉盈的好成績。