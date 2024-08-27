大樂央視新聞報導，大陸國務院新聞辦公室27日上午舉行新聞發布會上介紹，2024年1—7月，外籍人員赴中國大陸觀光達572.2萬人次，會議商務活動380.3萬人次，探親訪友172.3萬人次，同比分別增長403％、81.5％和107.4％。

新華社日前報導，今年前7個月，大陸各口岸入境外國人1725.4萬人次，同比增長129.9％，。

大陸國家移民管理局統計：前7個月，大陸各口岸出入境人員3.41億人次，同比增長62.34％；各口岸簽發口岸簽證84.6萬證次，同比上升182.9％；赴中旅遊外國人預計拉動消費超1000億元（人民幣，下同，約合新台幣4400億元）。

這個夏天，一大批外國博主自主拍攝發佈在中國旅遊的所見所聞，流覽量在外文網站已破10億，掀起一股「中國風」。

110餘項便利外籍人員赴中政策措施，持續優化入境免簽、過境免簽、口岸簽證政策更多外籍人員赴中，親身感受新時代中國之美。

144小時過境免簽政策已增至37個口岸、54個國家。過境免簽政策自2013年1月開始實施，適用的國家、實施口岸、停留期限、活動區域不斷優化。

大陸相繼推出港澳地區外國旅遊團入境廣東144小時免簽、東協國家旅遊團入境廣西桂林144小時免簽、59國人員入境海南30天免簽、沿海省分外國旅遊團乘坐郵輪入境15天免簽等政策。近期又推出港澳地區外國旅遊團入境海南144小時免簽政策，惠及外籍遊客590多萬人次。

大陸國家統計局2023年數據，赴中旅遊外國人日均消費3459元，今年前7月預計直接拉動消費超1000億元。