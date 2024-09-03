慶祝9月3日軍人節，4大超商推出各式優惠邀請民眾同慶，包括咖啡買1送1、霜淇淋買2送1等，瓶裝飲料也有機會10元入手。

全家App隨買跨店取推Let’s Café特濃、單品系列買1送1。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家發起「全家挺慈善，溫飽每一餐」公益捐款活動，捐款滿額有機會拿好禮。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家App隨買跨店取推Let’s Café、霜淇淋一日限定優惠，Let’s Café特濃、單品系列買1送1、Fami!ce霜淇淋買2送1；此外，歡慶台灣4連霸亞洲最慈善國家，10月1日前民眾透過App「國際慈善日」專區或店舖FamiPort機台，捐款給10個指定團體，民眾每捐出1元，全家即加碼再捐1元回饋金，單筆捐款滿500元以上，有機會獲悠遊卡、托特包、手機架等所捐款公益團體限量回饋禮，全家也再加碼抽百元禮物卡給100位愛心民眾。

7-11 App至9月9日前，大杯拿鐵18杯666元、大杯美式25杯666元、純奶茶／四季春奶青22杯666元，6.1折、大杯精品拿鐵9杯666元、珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶16杯666元。今門市也祭出「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」、「香鑽水果茶」第2杯10元活動。

到萊爾富出示軍人身分證、榮譽國民證、國軍福利證與福利優友卡任一張證件，Hi Café中杯美式咖啡單杯只要19元、中杯拿鐵咖啡特價29元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富9月3日至9月5日，Hi Café「特大杯黑糖珍珠奶茶」單杯只要 39 元，自9月1日至9月7日期間，消費者可到全台門市購買波蜜元氣美茶500 mL（亮妍紅烏龍／明澈青茶口味）與樂法蔬果共和國100％果汁290 mL（葡萄綜合／蘋果口味）均享同價格任選買1送1，還有原單件售價35元的立頓茶歐蕾425 mL（醇奶茶／焙茶口味）享第2件10元。出示軍人身分證、榮譽國民證、國軍福利證與福利優友卡任一張證件，Hi Café中杯美式咖啡單杯只要19元、中杯拿鐵咖啡特價29元。

OK推出9月3日買OKCAFE大杯莊園級美式（不限冰熱飲），享第2杯5折。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OK推出9月3日買OKCAFE大杯莊園級美式（不限冰熱飲），享第2杯5折；至全台門市買黑松FIN好菌補給飲 580ml、黑松FIN補給飲料 580ml 任選第2件5折、七里香舒食雞胸肉（普羅旺斯90g、黑胡椒鹽90g）特價50元。