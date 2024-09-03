七月間凱米颱風颳走濁水溪雲林河段750多公頃植被及土堤，因東北季風就要到，第四河川分署8月以來加緊以無人機在低灘地上空2公尺處灑種田菁，聚落附近外加鋪設稻草席，目前都已發芽，從中沙大橋至麥寮出海口長度約25公里，已恢復755公頃抑制揚塵措施。

濁水溪沙質適合種田菁、太陽麻，過去幾年灑種存活率高且也可維持多年，但七月間凱米颱風水位高漲，把6年來完成的長效型、短效型各種揚塵防制設施都沖毀，颱風後河床的沙地裸露面積多達749公頃，比颱風前99公頃暴增7.5倍。

四河署副署長張朝恭指出，8月以來使用無人機灑種，半個月灑了600公頃田菁種子，這是最快速的辦法，另外聚落村庄周邊的裸露地再鋪設稻草蓆，除了可以抑制揚塵，也有助於保濕使田菁種子發芽，目前都已發芽。

灑種田菁是四河署的「綠覆蓋」工法，不過凱美颱風過後，彰化芳苑鄉蚵農卻發現蚵棚配漂流木及抑制揚塵的「稻草席」卡住。

張朝恭澄清，濁水溪高灘地上覆蓋的稻草蓆是去年12月鋪設，歷經風吹日曬雨淋，今年7月間大多已自然腐化，卡在蚵棚的應該是自然生長的菅芒花、甜根子或瓜農使用的稻草，外觀看起來與該署使用的機編稻草席外觀不同。

張朝恭說，凱米颱風在濁水溪上游造成大規模土砂崩塌被洪水流到下游，覆蓋掉已形成大草原的植被變成裸露沙洲，面積比颱風前多750公頃，該署從中沙大橋至出海口長度約25公里分5個分區防制，已經快速完成755公頃防制措施，有備無患。