第四河川署在颱風過後施作50公頃攔水土堤。（第四河川署提供）

凱米颱風強風豪雨造成濁水溪河床裸露地大幅增加，東北季風就要到來，第四河川分署加速防制工作，已完成第一波空灑草籽，中秋節前將完成763公頃治理。

濁水溪揚塵若不治理，處於東北季風下風處的雲林縣林內鄉、莿桐鄉、西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉，居民就會飽受吃飯拌沙之苦，2017年因豪雨、颱風接連侵襲，濁水溪河床裸露面積增加，霧濛濛的揚塵日多達59天。

今年七月底凱米颱風襲台第二天，濁水溪水位創下史上新高，2009年莫拉克風災西濱大橋水位9.3米，凱米颱風甚至達9.6米，再1.5米就會溢堤，颱風過後裸露地顯現，去年所作的揚塵防制工程均付之流水。

第四河川分署副分署長張朝恭說，濁水溪水位暴漲導致2017年至今的揚塵治理措施遭嚴重破壞，水覆蓋（攔水）、綠覆蓋（種草）幾乎全毀，二崙鄉到西螺段河床裸露面積原本是99公頃，凱米颱風過後暴增為849公頃，增加750公頃。

張朝恭表示，8月10日搶通便道，趁灘地仍潮溼，15日已完成第一波空灑草籽，大約1周後草籽已陸續發芽，目前已完成669公頃，包含灑草籽600公頃、施作攔水土堤50公頃、鋪設稻草蓆覆蓋19公頃，中秋節前將完成763公頃。

雲林縣長張麗善感謝四河署的高效與專業，為濁水溪沿岸居民把關生活品質。縣府也會密切合作，加快重建步伐，力求在東北季風來臨前完成所有防制工作，減少揚塵對居民生活的衝擊。