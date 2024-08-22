受到凱米颱風影響，菜價近日飆漲，水果價格也明顯上升，其中以香蕉、芭樂、芒果等受損嚴重，農糧署副署長姚志旺表示，颱風前水果均價為每公斤50餘元、目前為60餘元，約漲2成，其中芭樂可能要估計至2025年年初量及價格才會回穩，民眾可選購如文旦等柑橘類水果。

姚志旺說，全台目前有3700多公頃的文旦柚，原本預估花蓮地區可能因為乾旱造成瓜果偏小或產量降低，由於颱風帶來雨水使文旦品質更好，目前價格與2023年同期相差無幾，價格也親民。

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