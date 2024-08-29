行政院政務委員兼工程會主委陳金德日前赴宜蘭視察凱米颱風水患狀況，並了解員山鄉設置溪州抽水站、五結防潮閘門改善工程經費缺口問題，工程會今天（29日）表示，經陳金德召集各單位追蹤進度、研析治水方案，也裁示2項工程經費共12.7億元由中央全額負擔。

工程會表示，為追蹤宜蘭凱米災後各項治水規畫進度，陳金德昨日召集水利署、農水署及宜蘭縣政府聽取溪州抽水站工程、大閘門改善計畫及冬山鄉三奇地區淹水改善規畫等案。

凱米颱風過境期間溪州地區有淹水情形，工程會指出，溪洲排水周遭低地，在大雨來襲時，因受蘭陽溪主流外水頂托，內水不易排出；農水署與縣府合作擬定興設抽水站、橋梁改建及道路加高等工程方案，所需經費3.7億元，陳金德裁示，經費由水利署補助3.2億元，由農水署補助5000萬元。

五結防潮閘門改善工程原核定經費為13.7億元，後因整體營造工程物價指數飆升影響，調整為22.7億元，差額9億元，工程會指出，經水利署審視，縣府所提差額經費及工項尚屬合理，陳金德即指示大閘門經費缺口9億元由水利署全額補助，另新增外圍堤防加高及環教場域設置工程模型等項目。