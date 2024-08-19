雲林縣各鄉鎮因凱米颱風受創，復建工作持續進行中，為解決災後各種問題並防範未來災害，立委劉建國邀第5河川分署長吳明華、元長鄉長李明明、古坑鄉長林慧如等人，進行跨鄉鎮會勘，19日劉建國表示將全力爭取中央各方資源，希望有效改善雲林的防洪、排水、水土保持等問題。

劉建國表示，針對斗南鎮大湖口溪、石牛溪災情，特別請5河分署長吳明華實地勘查，考量極端氣候頻繁，他建議5河分署應重新檢討現行的25年防洪標準，並將大湖口溪橋等橋梁橋面提高、縮減橋墩體積，以改善排水功能。另外，針對石牛溪上游水土流失問題，5河分署承諾增設消波塊，以免危及農田造成農民損失。

劉建國說，為解決元長鄉排水問題，分別邀農田水利署雲林管理處、5河分署會勘，針對崙子中排整治工作，經眾人協商，農水署雲林管理處將優先清疏，避免再度淹水。對於北港溪崙子寮堤段的防洪標準，5河分署承諾1個月內進行檢討，並與地方共同研議改善方案。

劉建國指出，凱米颱風重創雲林縣，山區、平原、海區都有災情傳出，這是個警訊，代表還有許多地方建設有待持續改善，雖然颱風已過去近1個月，但復建工程須加速進行，同時加強檢討、記取教訓，才能因應未來可能出現的各種天災。他將積極爭取各方資源，以期更有效改善雲林水患問題，避免人民的生命財產無端遭受損失。