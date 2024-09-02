有逾200年歷史的宜蘭頭城搶孤2日登場，在農曆7月最後1天舉辦，讓孤魂野鬼在鬼門關前飽餐一頓，以祈求消災解厄，宜蘭食品公司特別與頭城中元祭典協會合作，在活動現場提供美味的旺旺系列食品與民眾結緣，象徵旺平安圓滿。

頭城搶孤活動1日晚上先在竹安河口放水燈祭祀水神，搶孤競技2日晚上11時在頭城搶孤民俗教育園區登場，共12隊參賽。

搶孤主舞台底部以16根大杉木為支柱，大杉木頂端搭建孤棚平台，平台上再豎立13支高約30公尺、上面掛滿雞、鴨等祭物的竹編孤棧，參賽隊伍須在塗滿牛油的孤柱，以疊羅漢方式奮力向上爬到支柱頂端，再以高難度的「倒翻棚」方式翻上孤棚平台，接著爬上孤棧頂端砍下順風旗，最快砍下的就是贏家。

宜蘭食品公司特別與頭城中元祭典協會合作，在活動現場提供美味的旺旺系列食品與民眾結緣，象徵旺平安圓滿。(吳佩蓉攝）

宜蘭食品公司在搶孤活動現場提供旺旺系列食品與民眾結緣，有如細雪般的糖霜披覆在充滿米香餅乾上的「雪餅」，甜中帶鹹鹹中帶甜的滋味，讓人回味無窮，以及選用台灣精緻稻米，經過反覆揉碾成粿、高溫烘培而成，佐以旺旺獨門祕方形成獨特好滋味的「米果」。

王姓民眾說，看到旺旺好有親切感，因為是宜蘭在地產業，而且從小吃旺旺仙貝長大，鹹鹹甜甜的的口感讓人愛不釋手，2歲半的兒子就很喜歡吃旺旺小饅頭，老婆每次拜拜也一定買旺旺食品，祈求諸事順利，還因此幸運的考上教師，尤其昨天鬼門關吃旺旺食品覺得自己整年會很旺。

頭城搶孤大會主席楊碧村表示，蔡衍明愛心基金會逢年過節對頭城鎮有困難、低收入戶的鎮民都很有愛心，贈送千元慰問金讓民眾好過節，因此頭城人對旺旺集團董事長蔡衍明都非常感恩，而搶孤民俗活動是頭城鎮全鎮民同心舉辦的盛事，他詢問蔡衍明董事長是否能支持，二話不說就強調自己算是半個頭城人，馬上用行動支持活動，真的很感心。