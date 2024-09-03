國內最新疼痛認知行為調查發現，5成以上成人曾每周出現一次以上疼痛，相當於全台有987萬人受疼痛影響；最常面臨的疼痛前三名分別是肌肉痠痛、頭痛、關節疼痛，但多數民眾都選擇先忍耐。藥師警告「忍痛不是美德」，務必把握黃金1小時止痛時間，及時用藥緩解疼痛，否則時間越久越敏感，疼痛感覺只會越來越多，甚至演變成慢性疼痛。

台北市藥師公會發言人王明媛觀察到，平時至藥局諮詢疼痛問題的民眾當中，大部分都是已忍痛許久才尋求協助。針對18歲以上國人的疼痛認知行為調查顯示，5成國人每周都受到疼痛影響，但高達98％的人選擇忍耐。

新北市藥師公會理事長許有杉分享，我自己開藥局，但媽媽也常常忍痛，這讓他反省自己沒有及早發現。他強調，忍痛不是美德，面對疼痛不要忍，務必正視問題並及時用藥緩解，反而可以減少後續用藥量。

王明媛分享，自己也常常頭痛，曾經因此忍不住對小孩吼，相信這種情況很多人都有發生過。她強調，「忍耐」絕不是最好的處理方式，如果能在1小時內及時用藥，有助於緩解疼痛，否則持續疼痛會讓中樞更敏感，疼痛感覺增強，還可能演變成慢性疼痛，疼痛部位擴散與轉移。

許有杉說明，例如發燒、喉嚨痛、頭痛、牙痛、經痛可用口服止痛藥，肌肉痠痛、關節疼痛可用外用止痛藥。市售止痛藥皆經衛福部核准，只要按照仿單使用，都是安全無虞的，並不容易出現成癮的問題，可有效幫助緩解不同疼痛。