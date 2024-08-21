美國勞工統計局（BLS）將在美東時間周三上午10點（台北時間周三晚上10點）發布「2024年機構調查數據初步基準修正」（Preliminary Benchmark Revision to Establishment Survey Data）報告。這項報告將涵蓋2023年4月至2024年3月的非農業就業數據。

高盛經濟學家Ronnie Walker表示，這份報告可能將美國在這段期間的就業增長大幅下修多達100萬個工作。他在報告中指出，根據年度基準修訂的關鍵參考數據—就業和薪資季度普查（QCEW），這份就業報告可能大幅下修，我們估計在修正後，美國在這段期間的非農就業增幅可能減少60萬～100萬個工作（相當於單月就業增長下修5萬～8.5萬個），將創下自2010年以來非農就業數據最大幅度的下修。

富國銀行表示，修正後的數據可能顯示美國就業市場早在今年4月之前就已經降溫，突顯出聯準會在實現充分就業方面所面臨的風險。

在鮑爾周五於傑克森霍爾經濟研討會（Jackson Hole Economic Symposium）發表重要演說之前，就業數據如此大幅度的下修可能給他和美國央行帶來壓力，可能促使鮑爾更偏向鴿派，並釋出降息可能超乎市場預期的訊息。

截至亞洲時間周三下午，芝商所FedWatch Tool顯示，投資人押注聯準會在9月降息25個基點的可能性為72%。

LPL策略師Quincy Krosby表示，如果這份報告顯示的就業數據遠少於月度非農就業報告最初公布的就業數，那麼聯準會主席鮑爾可能會在其周五發表的談話中強調其擔憂。

就業增長大幅下修也可能撼動市場，給股價帶來壓力，因為美國7 月非農就業報告意外疲弱，已經給投資人埋下了恐懼的種子，擔心聯準會太晚降息恐已導致經濟步入衰退。這是造成美股在8月初崩跌的主要原因之一。

Krosby表示，餘悸猶存的投資人將密切關注周三公布的「2024年機構調查數據初步基準修正」報告，以判斷市場當初的反應是否正確。

不過，高盛經濟學家Walker也表示，就業增長下修隱藏著一個問題，和移民趨勢有關。BLS的這份修訂報告高度依賴的QCEW數據並未將移民納入考量，但近年來移民推動了美國的就業市場和經濟成長。這意味著就業增長遭到大幅下修的調查結果可能被誇大。