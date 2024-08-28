已遭「萬箭穿心」的民眾黨主席柯文哲，再被踢爆今年五月間砸4300萬現金以個人名義買下立法院旁的商辦，而柯也大方坦承是以選舉補助款購置。此舉又引發藍綠群起圍剿；其中，說好不會「落井下石」的國民黨出手最重，甚至搬出法條指控柯文哲「違法」。

柯文哲用選舉補助款為個人購置商辦，甚至大言不慚把藍綠政治人物都扯進來，當然會引發朝野「眾怒」。被柯文哲點名比照1/3歸政黨、2/3歸候選人辦理的民進黨就解釋，雖然「賴蕭配」1/3捐黨中央，但2/3是捐公益、成立基金會或照顧黨員、黨工；言下之意，和錢進入私人戶頭，進而購置房產兩者豈能相提並論？至於國民黨更是有情有義，候選人直接把補助款「捐」給黨部，做到「一介不取」。

按照《總統副總統選舉罷免法》第41條規定，各組候選人得票數達當選票數1/3以上者，都可獲得每票30元的競選經費補貼。而政黨推薦的候選人之競選費用補貼，應由「政黨領取」，二黨以上共推候選人，也應共同具名領取。國民黨因此緊咬政黨領取，並直接判柯文哲違法。但規定只有政黨領取，政黨領取後怎處理？如何使用？法律並又沒有規範。沒有政黨推薦的獨立候選人就不能領取？

相較之下，《政治獻金法》不僅捐款金額、時間以及申報等等有規範，如果出現結餘的情況，依據23條規定，結餘在選後四年內，可為以下用途：支付當選後與其公務有關的費用；捐贈政治團體或其所屬政黨；捐贈教育、文化、公益、慈善機構或團體；參加公職人員選舉使用。

國民黨因為過去家大業大，且總統大選也由黨中央總綰兵符，包括選務支出幾乎都是一肩扛，因此，補助款向來都是給黨中央，至於候選人政治獻金的部分，黨部則不會過問。如果依照國民黨引述所謂由政黨領取就屬於政黨的邏輯，那又何來候選人回捐？那麼民進黨由候選人處分2/3是否同樣也「違法」？因為賴清德總統對補助款根本沒有置喙的餘地，即使是拿來做「功德」，更何況是否真的全數都拿來做「功德」？也不是賴清德說了算!

因此，選舉補助款並又沒有應該歸誰？或者應該做何用途的規定，所以是各黨依自己內規或慣例做處理。可以說，從總統到縣市長、立委，選舉補助款，「運用之妙，還真是存乎一心!」其實，怎麼用確實百百款，選舉一過就換車的所在多有，至於行政院長卓榮泰說，沒有人用於購置不動產。錯了，只是這種事勢必更低調，可能在海外，也可能有人頭，自然不容易被揭露，像柯文哲這種自以為是，大刺刺捧著現金買商辦，還登記自己名下，更坦承不諱就是選舉補助款的人，完全不在意社會觀感，只能說前無古人。

國民黨認為違法，應該在立法院推動修法，明定歸屬、用途以及罰則，以現在朝野對於柯文哲千夫所指的態勢來看，應該可以形成高度共識，如此才能避免政治人物靠選舉發財的情況繼續發生。再者，在政治獻金制度上路後，弱勢或是 財力不足的候選人也可以靠募款參選，選舉補助款的制度其實也考慮是否廢止，避免候選人中飽私囊之外，也可以為公庫省下一筆支出。