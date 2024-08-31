中間為資深媒體人趙少康。（取自中天新聞）

【全程字幕】柯文哲涉京華城案！波及國會藍白合不合？ 趙少康吐真心話：對8立委有信心 @ChinaTimes

北檢偕同廉政署偵辦京華城弊案，其中民眾黨主席柯文哲被搜索、約談。資深媒體人趙少康今（31日）到基隆力挺市長謝國樑反罷免時提到，「我是覺得對民眾黨8立委有信心」，民眾黨團本身要堅定起來！

趙少康表示，還是希望法律的程序能夠公正、不偏不倚，能夠好好的走完（程序），不要說民進黨執政，對在野黨的領袖採取不公平的態度，這樣民眾黨也不服氣、小草也不服氣，要公正，要有證據，證據拿出來，到底為什麼給京華城這麼高的容積率？把道理講清楚，然後中間有沒有對價關係，中間有沒有人得到好處，每一關都要查清楚。

被問及「未來藍白關係會生變嗎？」趙少康回應，柯文哲如果沒有事就罷了，如果有事，民眾黨本身軍心會受到影響，民眾黨其實基本上是柯文哲一人主導的政黨，但是這8個不分區立委不少人都很優秀，換句話說，就算沒有柯文哲，立委也是社會上的優秀分子，民眾黨團本身要堅定起來，要站在社會大眾立場，質詢、主張如果都符合社會大眾的期待，民眾黨還是可以繼續走下去。

「我是覺得對民眾黨8立委有信心」，趙少康說道，就算沒有柯文哲，在立法院也可以形成相當的力量，是滿重要的政黨，藍白還是要合，不合，對國民黨來講不過半，民眾黨8立委成不了什麼事情，但也尊重他們。

至於謝國樑未來是否還要找柯站台反罷免？謝表示，他昨晚很關心此事，但心情沉重。謝強調，台灣需要政黨政治，不是一黨獨大的時代，並舉出30日白營立委張啓楷也有來基隆會勘為例，表示國民黨、民眾黨需要好好合作；在尊重司法檢調之下，謝支持柯捍衛自己的清白，未來和民眾黨的合作不會間斷。

★未經判決確定，應推定為無罪。