民進黨黨團總召柯建銘今（23）日被爆料早年有意在大陸投資，他本人則聲明這是中共認知作戰之假訊息一事，前立委郭正亮認為，2013年的事情，為什麼這個時候被爆料？覺得又有恐怖的事情要發生。

有媒體於今（23）日報導稱，兩岸圈流傳著幾份「律師函」，指民進黨黨團總召柯建銘，「早年有意在大陸南京投資項目，並向香港資金借款入股」。

針對此事，柯建銘下午在臉書發出「鄭重聲明」，「針對風傳媒今日報導，引用星島網之網路傳言，並未訪問本人，是屬中共認知作戰之假訊息，呼籲媒體請勿以訛傳訛，以免誤觸法律，特此聲明」。

郭正亮今日在《新聞大白話》指出，2013年的事情，距離現在11年，為什麼這個時候被爆料？現在只要看到距離很久的事情突然又被爆料，就覺得又有恐怖的事情要發生。

郭正亮舉例，譬如李孟諺是幾年前的事情？鄭文燦、羅致政是幾年前的事情？怎麼突然之間會來炒作？坦白講，第一個聯想到是不是有人要發動立法院民進黨團總召改選？

郭正亮直言，現在對於民進黨的事物，陳年往事突然又爆出來，背後是不是有政治謀劃？不然柯建銘這件事情真的蠻怪的！

郭正亮推測，這件事情如果是真的，對方這10年來怎麼沒有到台灣來伸冤、要求還錢？突然之間現在爆出來？「唯一的感覺，賴神大概要漸漸一統黨內，對於黨內他認為有礙民進黨民調的部分，要做處理，我的感覺就是這樣」。