台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲任內涉及的京華城案，今（28）日指揮廉政署展開搜索行動，並約談威京集團主席沈慶京，沈慶京發出聲明表示，因京華城案，無妄之災，籲各方回歸法律與專業。對此，前立委郭正亮28日就表示，「我認為沈慶京人一直都在國外，檢方早就盯上了，就等你回台灣的空檔就直接約談」，引發討論。

郭正亮28日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「我認為沈慶京人一直都在國外，檢方早就盯上了，就等你回台灣的空檔就直接約談」，郭正亮坦言，「事實上之後沈慶京也要出國，所以很關鍵就是看他會不會被押，如果被押柯文哲就麻煩了，彭振聲跟沈慶京是兩大污點證人，一個是針對決策方面、一個是資金流量，這兩個是要勾稽起來的」。

郭正亮也認為，「檢方相關事證都搜集的差不多了，因為他所有的都審委員都約談過了，江湖也有傳言，說有部份都審委員拿到錢，這個就嚴重了」，郭正亮坦言，「檢方辦案一定是跟沈慶京說，已經有人承認了，你要不要說實話，不說就是偽證，有罪，用這樣來嚇他」，郭正亮最後說，「所以我覺得沈慶京很可能會變成像鄭文燦案的廖家父子，有被判但沒有求刑，我認為他會把真相說出來」。