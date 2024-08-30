針對民眾黨主席柯文哲住處30日遭檢廉搜索，民眾黨發表聲明，要求檢廉「勿逾越偵查必要範圍」，台北地檢署今下午回應，檢方是依法向法院聲請核發搜索票，罪名為圖利罪，柯文哲在搜索過程沒有抗拒，並願配合檢廉到案接受詢問。對此，前立委郭正亮30日就表示，「這還是要就法律要件做必要的回應，為柯文哲可能涉案是兩個部分，第一個是木可公司的資金；第二個就是京華城案，這個案是不是合法，不是只有收錢的問題」，引發討論。

郭正亮30日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這還是要就法律要件做必要的回應，因為柯文哲可能涉案是兩個部分，第一個是木可公司的資金，有進入他個人帳戶，這會涉及洗錢罪，所以他必須要對有進入他個人帳戶的每一筆錢做說明；第二個就是京華城案，京華城案的重點不是840％的容積率，重點是不是這個案是不是合法」。

郭正亮接著質疑，「因為這個案子是22年，都更案是30年，為什麼這個可以用特案來處理？」郭正亮提到，「而且這個在決策過程中，有包括都委會開過學者專家會議，都市計畫委員有部分的人反對，連法務局都有人表達反對，就是2020年至2021年的決策過程」。

郭正亮最後也說，「今年1月監察院還有兩個監委查這個案子，判定有重大決策缺失，京華城最多就是個重建案，不可以當作都更案，柯文哲真的要回應的是這種東西，不是只有收錢的問題」。

★未經判決確定，應推定為無罪。