民眾黨主席柯文哲遭裁定羈押禁見，激起支持者不滿，稍早網紅館長開直播痛批這是政治迫害，隨後便和民眾黨立委黃國昌通話。黃國昌於通話中呼籲，支持者必須冷靜、沈著，好好照顧自己，才有能量面對接下來的挑戰。

黃國昌說，他知道非常多的支持者現在非常的憤怒、消極，大家都想要一起做一些事，盡快把柯文哲能夠從那個地方給救出來，但現在最重要的是，必須要非常冷靜、沈著地共同面對接下來這個長期的戰役。

黃國昌表示，這是昨天主席對他千叮嚀、萬交代，一定要做到的事情。而今天晚上中央緊急應變小組在黨中央不斷討論接下來的工作計畫，但民眾黨是有制度的政黨，明天還是要透過召開擴大會議凝聚共識，再進一步跟大家說明接下來採取的作為跟行動

黃國昌最後說，要拜託大家，真的好好照顧自己，因為要把自己照顧好，才有能量面對接下來的挑戰跟工作。

★未經判決確定，應推定為無罪。