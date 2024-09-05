前台北市長柯文哲涉及京華城案，高院撤銷原裁定發回更裁，北院5日裁定柯文哲羈押禁見。前立委郭正亮表示，圖利被羈押的人非常少，主要是北檢懷疑這個案子會變成賄賂罪，所以基於這樣的辦案動機，所以聲請羈押。

郭正亮今(5日)在政論節目《新聞大白話》中表示，北院是用第6條圖利罪羈押柯文哲。通常檢方有50％以上的懷疑會成罪，都會要求羈押，法院就不是，所以這不是定罪。 會羈押，就是認為出去可能會串供之類，會妨礙整個犯罪輪廓的形成、妨礙辦案。目前檢方有把握的是圖利的部分，因為並沒有講到貪污治罪條例第4條、第5條， 就是職務上的受賄。

主持人陳諺瑩指出，但是圖利把人押起來先前比較少。 郭正亮表示，真的非常少，主要是因為北檢有強烈的懷疑，認為這個案子本身會變成賄賂罪，所以基於這樣的辦案動機，所以聲請羈押。

郭正亮認為，目前北檢看到的是圖利，有很多決策上的蛛絲馬跡，可是到現在一直找不到錢，也許再熬一下，但威京集團主席沈慶京能熬到一個月嗎？沈慶京還在羈押中，他仍堅持給北市議員應曉薇的錢是慈善捐款，這一聽就知道不合理，若把沈慶京押一個月、兩個月，會不會改變口供、會不會講出一些事來。

郭正亮點出，因為現在北檢找不到物證，就只能夠寄望人證，至少知道沈慶京、應曉薇這個錢是有問題的， 但他們兩人現在還不願意講，檢方就是收押，然後看他們撐得住撐不住。接下來就是威脅利誘，所以北檢也會去跟前北市副市長彭振聲、沈慶京談判等等，希望能夠挖出更多東西。

★未經判決確定，應推定為無罪。