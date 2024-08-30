檢調近日大動作偵辦民眾黨主席柯文哲於台北市長任內爆發的京華城容積弊案，威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇及助理吳順民已遭羈押禁見。檢廉今（30日）早更前往柯文哲住處搜索，估計將約談、傳喚柯文哲。特別的是，美麗島電子報董事長吳子嘉昨天就在政論節目中，搶先預言「明早七點檢調就去搜柯家」，嚇壞主持人劉寶傑，沒想竟「神奇料中」。

吳子嘉昨在政論節目《關鍵時刻》表示，柯文哲在澄清獻金案的「終場記者會」中，剪了頭髮，是因「他知道明天早上七點鐘，北檢要到他家敲門了」。吳子嘉說，「柯文哲知不知道明天早上北檢會到他家去敲門？柯文哲去剪了頭髮，剪頭髮要幹甚麼？就是說未來幾個月不會剪頭髮了」，吳子嘉大膽直言，因為柯知道「明天早上七點鐘，北檢要到他家敲門了」。

30日上午7點多，廉政署一組人馬進入民眾黨主席柯文哲住處。（姚志平攝）

主持人劉寶傑驚呼，所以柯文哲剪頭髮是有意義的，是入監的儀式？吳子嘉說，「當然，剪的乾淨一點，不然頭髮太長就照起來很蒼老的感覺，入監也要有個樣子，畢竟是個總統候選人」。

吳子嘉說自己曾講過，只要沈慶京跟應曉薇收押，柯文哲就要倒楣，「柯也承認一個很重要的事情，他去過陶朱隱園的俱樂部，等於是在全中華民國的民眾和媒體面前承認，他跟沈慶京有私交」；吳續指，檢調放出消息，指出聲押應曉薇的理由，是威京集團匯出4500萬元到應的基金會，助理分批領出現金、透過應的男友坎哥製造斷點，之後「應曉薇再把錢拿給沈慶京」；吳子嘉質疑，最後這筆錢的流向，與柯文哲、黃珊珊是否有關。

吳子嘉認為，沈慶京的京華城和萬大魚果市場案都遭外界質疑恐有圖利弊端，而時任市長的柯文哲難逃追查。吳子嘉研判，柯文哲可能存心要拚了，「梳妝沐浴、焚香完畢」做好準備；他預估柯不會認帳，但關鍵是沈慶京若「撐不住」、指證柯有問題，後果十分嚴重。

★未經判決確定，應推定為無罪。