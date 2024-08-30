對於《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（29）日在政論節目中披露，「明天（30日）早上7點鐘，北檢要到他家敲門了」！游淑慧直言，昨天7、8點的時候，有些人就已經在Line群組說，傳票、搜索票開好了。郭正亮也認同，「對，昨天晚就傳出來了！台灣真的沒有秘密。」

吳子嘉昨（29）日在政論節目《關鍵時刻》表示，柯文哲在澄清獻金案的「終場記者會」中，剪了頭髮，是因「他知道明天早上7點鐘，北檢要到他家敲門了」。

吳子嘉直言，「柯文哲知不知道明天早上北檢會到他家去敲門？柯文哲去剪了頭髮，剪頭髮要幹甚麼？就是說未來幾個月不會剪頭髮了」，吳子嘉大膽預測，因為柯知道「明天早上7點鐘，北檢要到他家敲門了」！

主持人劉寶傑驚呼，所以柯文哲剪頭髮是有意義的，是入監的儀式？吳子嘉說，「當然，剪的乾淨一點，不然頭髮太長就照起來很蒼老的感覺，入監也要有個樣子，畢竟是個總統候選人」。

檢廉今（30）日上午近6時30分抵達柯文哲柯文哲位於北市金山南路二段10巷內的「大安尚御」華廈住處，人員起初先禮貌性按門鈴，並透過對講機詢問，但卻無人應答， 一度苦等近1小時才等到回應並順利進入搜索。

游淑慧今（30）在政論節目《新聞大白話》披露，昨天7、8點的時候，有些人就已經在Line群組說，傳票、搜索票開好了。這次因為專案小組太龐大了，檢調廉三個單位，包括地檢署、市調處、廉政署。郭正亮也認同，「對，昨天晚就傳出來了！台灣真的沒有秘密。」

★未經判決確定，應推定為無罪。