賴清德萬里老家2樓大致維持原貌。（王揚傑攝）

民進黨中央黨部昨天宣布，賴清德總統萬里老家成立礦工生活紀念館；賴今於民進黨今中常會親自黨內報告此事，他強調「萬里礦工生活紀念館」預計在10月正式開放，歡迎大家參與導覽活動，一同認識台灣的歷史，以及創造台灣經濟奇蹟的無名英雄們，「讓我們了解彼此、團結台灣」。

賴清德萬里老家的客廳已改建為展區。（王揚傑攝）

賴清德說，在競選期間，因為他的萬里老家，礦區居民擔心安身立命的房子被視為違建。當時他對外表達，有責任協助找出一條解決的路，保障礦區居民的居住權益，在礦區居住權獲得保障後，為了紀念礦工對當時經濟的貢獻，我願意把老家的建築交付信託，優先作為礦工生活紀念館提供公益使用。

他說，在就職前，他已經囑託公證授權律師的工作，來辦理後續信託事務；就職至今，礦區居民居住權益的保障，正由相關單位持續進行中，而「我的老家建物已經先行委由萬里的在地社團管理」，作為「萬里礦工生活紀念館」的公益使用。

他說，要感謝知名的礦工攝影師朱健炫老師、新北市礦業退休人員交流協會周朝南理事長，以及所有相關人士的協助，授權許多珍貴的礦坑工作影像資料與歷史故事。