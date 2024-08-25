許多人出國會在行李箱外殼貼貼紙或吊飾，以方便辨識，也可減少被其他旅客誤拿的機率，一名在愛爾蘭都柏林機場工作的行李搬運員提醒，行李箱外殼千萬不要貼識別膠帶，這樣容易造成行李在掃描環節出問題，若機器無法自動掃描，就得透過人工檢查，可能導致行李無法順利登機，甚至班機延誤。

據《耶路撒冷郵報》報導，在都柏林機場擔任行李搬運員的阿貝爾約翰（Abeljohn）表示，許多旅客為了方便辨認自己的行李箱，會在外觀貼識別膠帶（ID tape），但這可能造成行李在掃描環節出問題，因機器無法自動掃描，需要額外花時間進行人工檢查，可能導致行李無法順利登機，甚至造成班機延誤。

阿貝爾約翰強調，若行李箱未使用任何識別標記，就不會在掃描過程中造成混亂，換言之，表面「乾淨」的行李箱能快速通過掃描。

阿貝爾約翰同時也提到，許多人的行李箱會放一種由扁桃仁及糖漿製成「扁桃仁糖糕」，因食物密度和爆裂物相同，不少人的行李箱因此被拿去再做檢查，提醒要注意。