永續航空燃油為生物燃油的一種，以植物或動物材料取代化石燃料製成，可替航空運輸減少高達80％溫室氣體排放。國際航空運輸協會（IATA）估計，2050年航空業實現淨零排放之中，永續航空燃油的減排量佔比約達總量的65％。

中菲行空運總裁邱鈞榮特別指出，中菲行與客戶緊密合作，齊心協力減少貨運碳排放。與化石燃料相比，可持續航空燃油的出現如同改革先鋒，其減少溫室氣體排放量高達80％，為航空運輸業帶來突破性的改變。攜手宏碁集團與國泰貨運，中菲行以實際行動，共同為地球的永續發展盡最大努力。

中菲行長期以來為全球客戶提供可持續的物流解決方案，這次合作除了與集團推動綠色物流實踐、支持供應鏈中環保行動的整體策略方針一致，合作中所扮演的角色更進一步強化了其推動物流產業邁向更加永續和低碳未來發展的領導地位。此外，國泰貨運於2022年啟動的企業可持續航空燃油計畫，除了是這次合作的平台，亦已成為亞洲首項永續行動在空運上的重大里程碑。