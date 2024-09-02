客運方面來看，孫嘉明指出，長程線今年都不差，歐洲的票價幾乎今年整年都沒有往下掉，還是高票價情況，其中疫後新開的米蘭和慕尼黑尤為強勁；雖然北美西岸有不少航空公司加入西雅圖航線，不過，長榮航空西雅圖訂位率仍超過9成，甚至有6成美西轉機旅客都還是搭長榮航空，主要在航網銜接做足功夫，而長榮航今明、兩年新機陸續交機，這些新增運能加入機隊後，2025年西雅圖將調整成每周固定10班營運。

近程的亞洲線方面，東北亞跟東南亞今年很強勁，日本向來很不錯，會有計畫加密現有航點的航班，而韓國總機位供給沒有日本多，所以票價跟日本接近。東南亞曼谷、峴港、清邁、金邊需求大，整體來看，東南亞、東北亞2025年趨勢不會改變。

票價壓力較大的地區出現在港澳，主因是疫後需求不高，各家航空公司陸續復航，加上新的競爭對手加入，呈現供過於求，但因為有客機腹艙載貨效益，不會考慮減班。

貨運方面，目前高價位主要來自台灣、泰國等地，尤其以往是中國大陸是主要製造地，但生產線轉移到東南亞，今年東南亞空運需求就比中國大陸強；第四季進入傳統旺季，現在艙位還要擠出來，因此，空運價格也不排除從目前1公斤10美元到第四季逐漸向疫情時1公斤20美元靠攏，主要還是伺服器、電商包機和汽車零組件等急單需求。2025年貨運艙位供給無太大變化，價格仍維持今年水準。

長榮航空至2032年前尚有47架飛機待交，今、明年有6架787新機交付，後續有5架787-10及9架787-9，估計至2029年前陸續交付。此外向空巴訂購的18架A350-1000，預計陸續自2026年底或是2027年初開始引進；而A321neo有15架，則是預計從2029年起陸續交機。