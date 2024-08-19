美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗終於端出經濟政策，誓言打擊通膨，計劃提出聯邦禁令，禁止食品雜貨業哄抬物價。然而這項禁令卻引起激烈爭議，不僅經濟學家警告，價格管控是一種適得其反的政府干預手段，支持美國前總統川普的特斯拉執行長馬斯克也跳出來痛批，物價貴根本就是政府開支太大造成的！
各種民調都顯示，通膨是美國選民最關心的議題。儘管美國7月通膨率創3年多新低，但是自從美國總統拜登與副總統賀錦麗在2021年1月就任以來，美國食品價格已激增21%。雞蛋、花生醬、餅乾價格更是飆漲超過40%。
賀錦麗在日前公布執政藍圖時強調，如果她成功當選，將頒布史上首個針對哄抬食品價格的聯邦禁令，加大對企業哄抬物價的懲罰力度。但批評者指出，擔任美國副總統逾3年的賀錦麗，似乎是把造成通膨危機的「黑鍋」甩給企業，而非無節制支出的拜登政府。
馬斯克在社群平台X（前身為推特）上發文指出，通膨是由聯邦政府支出超過收入造成的，因為他們只是大舉印鈔來彌補差額。馬斯克直言，要解決通膨問題，就要減少浪費性的政府支出。
馬斯克更以委內瑞拉為例，暗示如果賀錦麗實施物價管控，後果將是商店大規模關門，必需物資嚴重短缺。
加密貨幣交易所Gemini的聯合創辦人兼總裁Cameron Winklevoss也回應支持馬斯克的觀點，指出通膨根本就是由政府製造的，「每一次都是同樣的戲碼——政客透過印鈔製造通膨，然後妖魔化與通膨無關的公司並歸咎於它們，以轉移人們對他們揮霍無度行為的注意力」。
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