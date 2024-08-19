美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗終於端出經濟政策，誓言打擊通膨，計劃提出聯邦禁令，禁止食品雜貨業哄抬物價。然而這項禁令卻引起激烈爭議，不僅經濟學家警告，價格管控是一種適得其反的政府干預手段，支持美國前總統川普的特斯拉執行長馬斯克也跳出來痛批，物價貴根本就是政府開支太大造成的！

各種民調都顯示，通膨是美國選民最關心的議題。儘管美國7月通膨率創3年多新低，但是自從美國總統拜登與副總統賀錦麗在2021年1月就任以來，美國食品價格已激增21%。雞蛋、花生醬、餅乾價格更是飆漲超過40%。

賀錦麗在日前公布執政藍圖時強調，如果她成功當選，將頒布史上首個針對哄抬食品價格的聯邦禁令，加大對企業哄抬物價的懲罰力度。但批評者指出，擔任美國副總統逾3年的賀錦麗，似乎是把造成通膨危機的「黑鍋」甩給企業，而非無節制支出的拜登政府。

Inflation is caused by the Federal government spending more than it earns, because they just print more money to make up the difference.



To solve inflation, reduce wasteful government spending. Your tax dollars should be spent well, not poorly. — Elon Musk (@elonmusk) August 16, 2024

馬斯克在社群平台X（前身為推特）上發文指出，通膨是由聯邦政府支出超過收入造成的，因為他們只是大舉印鈔來彌補差額。馬斯克直言，要解決通膨問題，就要減少浪費性的政府支出。

馬斯克更以委內瑞拉為例，暗示如果賀錦麗實施物價管控，後果將是商店大規模關門，必需物資嚴重短缺。

What happens when price controls are mandatedhttps://t.co/we0uQnBr9R. — Elon Musk (@elonmusk) August 16, 2024

加密貨幣交易所Gemini的聯合創辦人兼總裁Cameron Winklevoss也回應支持馬斯克的觀點，指出通膨根本就是由政府製造的，「每一次都是同樣的戲碼——政客透過印鈔製造通膨，然後妖魔化與通膨無關的公司並歸咎於它們，以轉移人們對他們揮霍無度行為的注意力」。