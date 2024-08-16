美國就業市場顯著降溫，7月失業率還升至近3年新高。面對近來公布的就業數據，已宣布退選、「失業」在即的美國總統拜登，似乎也心有所感。近日在白宮接待上百名網紅時，拜登當場自我調侃稱，「我正在找工作」。

「這就是我邀請你們來白宮的原因」，高齡81歲的拜登14日在白宮接待了100多名來自多個社群媒體平台的內容創作者。在這場白宮舉行的首屆創作者經濟會議（Creator Economy Conference）中，參與者包括廚師、化妝師、健身專家與醫科學生等多個領域的網紅，在各個平台擁有數以百萬計粉絲。

「事實上，你們就是未來」，拜登在會議上表示，「你們是新聞的來源，是新的可能性，是我們溝通方式的新突破」。拜登在與網紅討論心理健康、同工同酬、以及AI遭到濫用等議題時，不忘讚揚網紅已經成為大眾獲取資訊與彼此溝通的管道，同時幽默表示，「這就是我邀請你們來白宮的原因，因為我正在找工作」。

網紅經濟確實已成為當今社會中不可忽視的一環。據高盛估算，網紅在全球範圍帶動的經濟規模已達到約2500億美元（約新台幣8.1兆元），到了2027年，還將進一步擴大至約4800億美元（約新台幣15.6兆元）。