新北市三峽區中正路日前發生車輛撞傷犬隻，駕駛未下車察看也未報案，導致犬隻重傷死亡。新北市動保處會同警方調閱監視器，查明肇事駕駛通知到案，依《新北市動物保護自治條例》開罰3萬，警方也依《道路交通管理處罰條例》告發。

肇事駕駛表示，當時趕著上班且行駛過程中與左側車輛並行，因視線受阻擋，未注意到犬隻竄至路中，才會不慎撞上。動保處查閱行車紀錄器畫面後發現，駕駛人多次變換車道，且與旁側車輛併行，故發現犬隻直接撞上。

動保處表示，除了開罰駕駛人外，目前也在周邊住家、商家查訪，詢問該犬隻是否有飼主，事故若發生在飼主未使用繫繩且疏縱犬隻的情形下，飼主也涉違反動物保護法。

動保處呼籲，如在路上發現動物時，請減速慢行，如遇突發狀況不慎撞傷動物時，也應盡快將動物送醫並通報動保處，不可無視動物生命，置之不理，以免違反本市動物保護自治條例規定，而遭受裁罰。另提醒飼主勿放養犬隻或未使用繫繩使犬隻在馬路亂竄，易發生危險也會遭受裁罰。