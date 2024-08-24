新北三峽35歲劉姓男子年初將愛車借給朋友，結果朋友酒駕導致車牌遭扣，劉男取回車輛後為了繼續上路竟懸掛偽造車牌，原以為能瞞天過海，但還是於20日遭眼尖員警識破，不僅吃上萬元罰單，也被依《刑法》行使偽造變造特種文書罪移送地檢署偵辦。

三峽警分局表示，20日晚間員警執行巡邏勤務時，發現劉男車牌有異，便用警用小電腦查詢，結果顯示「車牌已查扣」，隨後趁劉男停於民生街與信義街口時上前盤查，還什麼話都沒說，劉男就明顯焦躁不安，讓員警更加確定事有蹊蹺，在一陣交談下，劉男坦承車牌是向大陸友人買來的假貨；隨後員警依《道路交通管理處罰條例》開罰10,800元；另依《刑法》行使偽造變造特種文書罪將劉男移送地檢署偵辦。

據警方了解，劉男年初將愛車借給朋友，沒想到朋友酒駕害車牌遭扣，取回車輛後為了繼續上路，竟異想天開向大陸友人詢問，友人也告知「能代為處理」，於是客製化2面與原車牌號碼相同的假車牌，就這樣掛著假車牌行駛了半年多，直到8月20日凌晨遇到三峽派出所員警盤查，才東窗事發露餡。

三峽警分局表示，近期假車牌橫行，警政署於1日通令全國警察機關執行「查緝假車牌專案」，本局也展現高效率，多次查獲假車牌「趴趴走」的案件，同時呼籲民眾切勿貪圖方便使用假車牌，否則除了吃上刑責，還得繳納高額罰單，得不償失。