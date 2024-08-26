李姓男子日前駕駛懸掛假車牌車輛，臨停於中和區民富街，遭警方查獲。（中和警分局提供）

李姓男子日前駕駛懸掛假車牌車輛，臨停於中和區民富街，警方巡邏時，AI巡防系統發出警示訊息，警員立即上前攔查，李男坦承花4萬元從網路購得偽造車牌，全案依偽造特種文書罪移送偵辦。

中和警分局積穗派出所警員23日晚間8時，執行巡邏勤務，於民富街一帶行經1輛路邊臨停轎車時，AI巡防系統發出AB車輛警告訊息，警員立即上前攔查，警方發現車牌與車種形式不符，經確認是AB車牌且為偽造車牌。

李姓駕駛見事跡敗露，坦承他是因購買權利車擔心被扣走，便在臉書社團以4萬元購買2面假車牌，讓他能繼續開車上路，警詢後依偽造特種文書罪將李男移送新北地檢署偵辦。

警方指出，警政署已要求各警察機關於執行各項攔檢勤務時，加強查緝辨識車牌、車體與行照是否符合，並與交通部跨部會合作，車籍系統加註記偽造車牌，提醒執法人員注意，提升查緝力度。

警方說，透過「AI巡防系統」，警員巡邏時將行動車牌辨識、即時影像傳輸、緊急通報等特殊功能，回傳並與警政署資料庫連線，讓偽造車牌、偷竊車輛及使用贓車等違法行為無所遁形。