國道公路警察局近期展開的「鷹眼查緝專案」，在短短15天內便查獲25件偽造車牌案件，再次彰顯警方在打擊違法行為上的堅定決心。此類偽造車牌案件，不僅使合法車主遭受無端損失，更對社會治安構成潛在威脅，尤其在牽涉重大刑案時，往往成為警方循線追緝的重大障礙。

部分不肖分子透過懸掛偽造車牌，企圖規避警方追緝，有些甚至在車牌遭吊扣後，透過網路購買偽造車牌使用。這種行為不僅破壞交通秩序，還可能引發社會治安問題。根據《道路交通管理處罰條例》第12條規定，使用偽造車牌者可處1萬800元罰鍰，且可能觸犯《刑法》第216條行使偽造特種文書罪，面臨1年以下有期徒刑。此外，若涉及規避高速公路通行費，還可能觸犯《刑法》第339-2條詐欺罪，最高可處3年以下有期徒刑。

為杜絕此類違法行為，國道公路警察局持續加強查緝力度，不僅提升執勤警員對偽造車牌的辨識能力，還善用警用行動電腦（M-Police）查詢車牌異常情況，並透過比對車身與引擎號碼來快速確認車牌真偽。公警局亦將處理檢舉、申訴作業時發現的疑似偽造車牌名單進行彙整，並密切掌握高速公路上的可疑車輛動態。一旦發現可疑車輛，即時出動攔查，成功將違法者繩之以法。

國道公路警察局再次提醒用路人，使用偽造車牌不僅害人害己，更可能付出更大的代價。警方呼籲民眾遵守交通規則，共同維護行車安全與秩序，避免鋌而走險。