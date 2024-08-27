新北市38歲諸姓男子上月在新店區連鎖壽司店吃霸王餐，店家損失1100元，怒向警方報案。警方調閱監視器追查，發現諸男車輛的車牌與車型不符，經長期監控，鎖定諸男落腳處，本月23日將諸男逮捕，共查扣10面偽造車牌，偵訊後以詐欺、偽造特種文書罪嫌送辦。

據了解，無業的諸男上月27日在新店區某連鎖迴轉壽司店用餐，酒足飯飽後，趁店員不注意，迅速逃離壽司店，店員發現即向警方報案，經清點，共計損失1100元。

新店警分局獲報後，擴大調閱監視器，發現諸男所駕車輛的車牌與車型不符，經多日追查，終於鎖定諸男藏匿在深坑區北深路一帶。本月23日警方前往埋伏，待諸男現身，立即上前逮人，現場查獲諸男所駕車輛懸掛偽造車牌，擴大搜索再起獲8面假車牌。

諸男坦承犯案，偵訊後，全案以詐欺、偽造特種文書罪嫌移送台北地檢署偵辦；另使用偽造牌照及已領有號牌而未懸掛等交通違規部分，依《道路交通管理處罰條例》舉發、車輛移置保管。