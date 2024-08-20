葉男偽造2面車牌。（民眾提供／李京昇台中傳真）

台中市后里區31歲葉姓男子，因為自己的車輛逾期未驗車，牌照遭監理站註銷，竟異想天開上網購買1面仿真的壓克力車牌、數字貼紙後，自行偽造2面車牌並懸掛在車輛，藉此掩人耳目，逃避警方查緝，但仍遭眼尖的員警識破，依法製單舉發。

大甲警方今天指出，后里分駐所警員高浩鈞巡邏時發現，停放路邊的車輛車牌號碼扁平、毫無立體感，趨前一看才知道原來是用貼紙貼上去的，再以電腦查詢車籍資料廠牌、顏色、款式均與該車不符，當場將其車輛移置保管，並通知葉姓車主到案說明。

葉男向警方宣稱，他在幾年前隻身從高雄到台中工作，因手頭拮据買1輛車齡超過10年的二手車代步，但是車齡10年以上的車輛，需每年檢驗2次，他因爲工作忙碌的關係，所以也沒去驗車致遭監理站逾檢註銷號牌。

葉男說，去年遇到警方路檢盤查車牌當場被查扣保管，而且他另有多筆交通罰單未繳，為了能繼續開車上路，所以才自作聰明上網購買仿真的壓克力板和數字貼紙，製造假車牌再懸掛於自己的車上。當員警告訴葉男所為已觸犯刑法偽造、使用特種文書等罪，必須移送法辦，葉男才知道事態嚴重、悔不當初。

大甲分局長謝建國呼籲，車牌屬特種文書，私下製作、販售偽(變)造車牌，觸犯偽造特種文書罪，最高可處1年以下有期徒刑；使用偽造車牌上路，最高處1年以下有期徒刑，並依道路交通管理處罰條例第12條，可處3600元至1萬800元罰鍰，警方更在今年7月1日起全面展開「淨牌專案」行動，加強取締偽造、變造車牌車輛，嚴予打擊不法，更提醒民眾切勿心存僥倖，購買或使用偽造號牌以免觸法。