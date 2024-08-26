台中市設置36處空品淨化區，綠化面積達132公頃，每年可吸收約二氧化碳約222公噸。（台中市環保局提供）

台中市設置36處空品淨化區，綠化面積達132公頃，每年可吸收約二氧化碳約222公噸。（台中市環保局提供）

台中市政府環保局積極設置空氣品質淨化區或清淨空氣綠牆，以淨化空氣、改善空氣品質、增加人均綠地，並降低都市熱島效應，全市目前由環境部列管的空品淨化區36處，近年來數量停滯。環保局指出，全市大型空地愈來愈少，以及環境部空汙基金補助項目改變所致，不過今年局管的空品淨化區共計64處，仍持續努力增長中。

台中市設置36處空品淨化區，綠化面積達132公頃，每年可吸收約二氧化碳約222公噸，2024年共46個單位參與認養工作，基地認養率及認養面積率均達100％，為六都之冠。此外，中市連續4年推動校園「清淨空氣綠牆計畫」，設置數量為全國第一。

不過，台中市空品淨化區數量自2021年後即無增加，今年仍停滯在36處。環保局長陳宏益表示，由於全市大型空地愈來愈少，以及環境部空汙基金補助項目改變所致。

環保局解釋說，目前36處為環境部列管中之空品淨化區，由於近年市府提送環境部補助案件，均要求新設置空品淨化區需搭配設置綠能發電設施，才能獲環境部補助，因全市土地有限，無相關空間可設置綠能發電設施，所以未能獲得補助。

環保局表示，為避免閒置空地成為髒亂點或裸露致發生揚塵，該局持續於空汙基金編列相關補助預算，補助區公所將行政區內閒置公有地妥適綠化、提供鄰里類似公園且有助淨化區域的空品環境；另為避免空品淨化區設置後，補助規定則要求設置後5年內不得改做他用之規定。

以今年為例，市府即編列800萬元補助設置，以及998萬元設置後之補助維護經費，由局列管的空品淨化區共計64處。