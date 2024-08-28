新竹縣竹北警分局去（2023）年11月查獲一起偽造車牌案，因一名車主10月報案稱，其車輛未行駛到竹北市，卻收到交通違規罰單，疑車牌遭人偽造並懸掛於他車。員警獲報後，立即展開調查，經擴大調閱監視器，深入尋查懸掛偽牌車輛，逮獲林姓男子，新竹地院審理後以行使偽造特種文書罪，累犯，判處有期徒刑5月。

竹北分局指出，警方鎖定林嫌後，向地檢署申請搜索票，去年11月17日至林嫌住居處進行攻堅，當場將在如廁來不及穿褲子、忙著湮滅證據的林嫌逮捕。

警方在林嫌住處查獲白色賓士車輛及懸掛的偽造車牌，現場還發現其他證物，包括毒品吸食器一組、改造手槍及改造工具等，全案依行使偽造特種文書、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送新竹地檢署。

法官認為，林嫌明知車牌為公路監理機關發給的合法行車許可憑證，且不得隨意偽造、變造或使用偽造車牌，仍在網路上購買偽造的號牌，並懸掛白色賓士車身前後駕駛上路，侵害原車牌所有人權利，判處有期徒刑5月。

警方指出，此案偵破不僅揭露偽造車牌的嚴重性，也呼籲民眾，若車牌遭吊銷或註銷，應依監理站處分指示辦理，切勿以身試法，擅自懸掛假車牌上路，警方將嚴厲查緝懸掛假車牌等不法情事，共同維護交通秩序。

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★未經判決確定，應推定為無罪。