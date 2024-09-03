台中市太平區1位38歲張姓男子今年（2024）3月間因酒駕案件遭吊扣車牌，平常跑業務的他為開車上路，上網花新台幣8000元購買偽造車牌，日前被眼尖的員警攔查，並發現該車車牌是偽造，當場查扣車牌並依刑法「行使偽造特種文書」罪及「道路交通管理處罰條例」第12條第1項第3款等規定，處3600元以上、1萬800元以下罰鍰，汽車當場移置保管。

日前太平警分局偵查隊及新平派出所員警在太平區宜信街執勤時，發現1輛自小客車懸掛車牌刻度淺薄、號牌平面光滑，一查之下發現該車牌已遭監理站吊扣處分，遂上前予以攔查

38歲張姓男子上網花新台幣8000元購買偽造車牌上路，日前被眼尖的員警攔查發現該車車牌是偽造，依法送辦。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

38歲張姓男子上網花新台幣8000元購買偽造車牌上路，日前被眼尖的員警攔查發現該車車牌是偽造，依法送辦。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

開車的張姓男子在遭員警攔查後，才道出今年3月間因酒駕遭扣牌，然因自己從事業務工作需要開車，遂鋌而走險上網以8000元訂製與自己車號相同的車牌，以為能藉由懸掛假車牌蒙混上路，殊不知仍被警方識破，實在得不償失。

太平分局統計，自今年8月1日起至8月31日止執行「淨牌專案」，共計取締牌照違規50件，其中行使偽（變）造車牌計有2件。

太平分局分局長沈能成表示，車主懸掛偽車牌行駛，除違反刑法「行使偽造特種文書」罪外，亦違反依「道路交通管理處罰條例」第12條第1項第3款規定，可處3600元以上、1萬800元以下罰鍰，且汽車當場移置保管及扣繳牌照，民眾切勿貪圖小利，進而以身試法。

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