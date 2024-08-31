彭姓男子去年底開車載著好友阿祖出遊，連續兩次與他人發生行車糾紛，兩人持榔頭鐵棍把對方車砸爛。幾天後，彭男掛假車牌上路，深怕遭臨檢警方發現，於是踩油門直接撞警車逃離現場。新竹地院法官依行使變造特種文書罪、共同犯強制罪、共同犯毀損罪、妨害公務罪等判處有期徒刑1年8月。

彭男去年底把自己汽車車牌上的F字樣，用奇異筆塗改成E，並載著好友阿祖出遊，途經新竹市武陵路時，遭林姓男子按喇叭，心生不滿的彭男與阿祖惡意阻擋林男車輛去路，兩人持榔頭鐵棍將林男小貨車前門砸到板金凹陷、擋風玻璃裂成蜘蛛網狀。

沒多久後，彭男與阿祖又遇上行車糾紛，兩人一言不合再次持榔頭、甩棍、鐵棍，把李男駕駛的小客車前後擋風玻璃破損、引擎蓋凹陷、車門凹陷等，讓坐在車內的李男心生畏懼。

幾天後，彭男從阿祖手上取得假車牌，並掛在自己的車上，載著女性友人出遊，巧遇警方臨檢勤務，警方原本想上前盤查依法執行公務，但彭男為規避警方查緝，竟突然衝撞警車後逃離現場。警方事後持搜索票執行搜索，扣得假車牌、榔頭、鐵棒等物。

新竹地院法官認為彭男恣意懸掛變造車牌於車輛，損害監理機關對於車輛牌照管理之正確性，又無故惡意妨害告訴人林男離去，並夥同友人毀損告訴人林男、李男車輛，再於員警依法執行職務攔查時駕車衝撞員警，漠視國家公權力之執行，依犯行使變造特種文書罪、共同犯強制罪、共同犯毀損罪、駕駛動力交通工具妨害公務罪，分別判處有期徒刑3個月到8個月不等，不得易科罰金之有期徒刑部分，應執行有期徒刑1年8月。

★未經判決確定，應推定為無罪。