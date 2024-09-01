新竹縣竹東警分局竹東派出所日前執行巡邏勤務，發現40歲周姓男子駕駛自小客車的車牌材質、特徵有異，員警一眼識破是假車牌， 依行使、偽造變造特種文書罪逮捕。

竹東警分局表示，員警執行巡邏勤務時，眼尖看穿周男車輛的車牌材質及特徵，與一般合法車牌材質不同，便攔下後查證身分時，周男神色緊張，經查詢車籍資料，發現車種及廠牌不符合，詢問周男車牌的車主為何人皆無法說明。

據了解，周男向朋友購買未懸掛車牌的車輛，後續再到蝦皮網站購買假車牌，沒想到第一天懸掛假車牌剛上路，遂遭眼尖警方查獲，當場將周男逮捕，移置保管其車輛，並依《偽造特種文書罪》移送法辦。

竹東警分局表示，統計五日內共查獲假車牌2件，駕駛人如使用偽造、變造車牌，除違反《道路交通管理處罰條例》第12條，也會涉犯偽造特種文書罪， 針對行使偽造變造車牌，警方目前可透過多元管道進行查緝，請民眾切勿以身試法。

★未經判決確定，應推定為無罪。