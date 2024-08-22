假車牌顏色及梅花明顯與真正的車牌大有不同。（竹北分局提供／邱立雅竹縣傳真）

40歲葉姓男子開的賓士因之前違規已被吊扣車牌，葉男為了繼續上路，購買假車牌懸掛，近日在竹北與巡邏車擦身而過時，警方眼尖發現「車牌怎麼怪怪的」，上前攔查後果然發現不尋常之處。

竹北警分局竹北派出所巡邏員警近日下午執勤時，眼尖發現一輛擦身而過的汽車車牌外觀明顯異常，與制式規範有明顯出入，員警隨即上前攔查。

員警輸入車牌號碼時，發現竟完全沒有車籍資料，一時納悶還說：「資料跑不出來耶！」一度以為是系統壞掉，同時詢問葉男是否有行照。葉男表現相當淡定，謊稱車子是跟友人借來開，對於車牌的問題並不知情，可能是友人超速被扣車牌，但他人正在上班無法接電話。

警方當下詳細檢視車牌，發現顏色不僅偏黃，車牌上的梅花也與真正車牌相異，真正的車牌3顆梅花浮雕為「凹凸凹」形式，但葉男所駕駛的車牌為「凸凹凸」，員警當下即確定為造車牌。

同時員警進一步核對車輛車身號碼後，發現該輛賓士車主就是葉男本人，全案依偽造特種文書罪嫌，移請新竹地方檢察署偵辦，另依道路交通管理處罰條例第12條相關規定製單舉發，並將車輛移置保管。

警方表示，葉男演技絕佳，攔停時還一臉驚訝表示賓士是向朋友借來的，對於車牌的問題並不知情，在核對車輛車身號碼後，確認該車輛並非借來的，而是葉男本人所有，因先前違規已被吊扣車牌，但卻未按規定處理，反而選擇違法懸掛假車牌企圖逃避法規。

警方呼籲，若車牌遭吊銷或註銷，應依監理站（所）處分指示辦理，切勿以身試法，擅自懸掛假車牌上路。