台中霧峰警分局加強查緝噪音改裝及使用偽變造、註銷車牌等不法車輛，22日晚間於環警監聯合稽查勤務中首度啟用「AI」技術辨識違規車牌，2小時內順利查獲揪出16輛噪音及排氣改裝車輛，並舉發17件違規改機車。

霧峰警分局8月22日夜間在大里區環中東路五段池王宮前，會同台中市環保局與台中區監理所執行「環、警、監聯合稽查」勤務，並結合即時車牌辨識系統，架設於路檢點雙向道路，該系統主動偵測並辨識車牌，若遇有違規（註銷、失竊等）上路車牌，即發出警示聲響，使違規車輛無所遁形。首度運用「AI」技術即順利查獲懸掛逾檢註銷車牌仍行駛之違規車輛。

台中霧峰警分局22日晚間首度啟用「AI」技術辨識違規車牌，加強查緝噪音改裝及使用偽變造、註銷車牌等不法車輛。（霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

霧峰警分局表示，近期執行「靜城」與「淨牌」專案，加強查緝噪音改裝及使用偽變造、註銷車牌等不法車輛，於22日2小時環警監聯合稽查勤務中，祭出「馬上抓、馬上測、馬上罰」三步驟，當晚攔查檢驗23輛疑似噪音及排氣改裝車輛。

其中16輛不合格，將分別依《噪音管制法》及《空氣汙染防制法》，由環保局裁處罰鍰共計新台幣4萬1700元，另攔查取締機車未裝設照後鏡、排氣管防燙蓋、頭燈改裝未申請檢驗及汽車牌照註銷、懸掛他車號牌等違規，製單舉發計17件。

霧峰警分局統計2024年迄8月22日，共取締63輛噪音改裝及空汙車輛，罰鍰金額計新台幣15萬2800元，通報環境部噪音車檢舉網計4090件，取締偽變造等車牌違規計87件。