變造假車牌氾濫！就有高雄民眾上網抱怨近期收到罰單，違規地點卻是嘉義縣，才驚覺車牌遭冒用，人在高雄的她，無奈趕緊報警，警方表示目前已依偽造文書案受理。

該民眾發文表示，近期收到一張罰單，時間地點註記為8月14日在嘉義縣太保市麻太路上違規停車，但自家車沒有遺失也沒有借人，才驚覺自家車車牌號碼遭盜用，不僅車牌號碼一樣，就連車款也相同。

林園分局表示，忠義派出所於2日接獲民眾報案，表示接獲自小客於嘉義縣違規停車的交通罰單，但報案人自稱自小客未有遺失或借予他人使用，車牌疑似遭人盜用，全案已依偽造文書案受理。

假車牌猖獗，根據高雄市警局統計，今年1月至8月計取締3792件，與去年同期比較增加1514件，上升64％。高雄區監理所也表示，如遇到車牌遭冒用，建議向警察機關報案，並洽監理機關辦理更換號牌，以免遭盜用牌號後續仍有違規遭舉發。若被舉發交通違規，建議循申訴管道向裁決單位提起申訴。