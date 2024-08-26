為推廣客家人文歷史，新北客家局攜手新北三鶯社區大學、國立臺北大學海山學研究中心及財團法人樹春文教基金會共同主辦大三鶯走路節「五寮筍鄉山客行」，客家局長林素琴表示，透過不同單位的結合一起推廣地方創生，展現多元客家風采。

客家局提到，大三鶯走路節為學校與民間社團自主發起的走讀活動，今年度活動於9月14日星期六展開，透過流域走讀活動帶領民眾一同從三峽山林與流域出發，認識新北五寮客庄文史及產業，

客家局說明，將民間力量結合客家局在當地執行地方創生之經驗，並運用地方學從歷史探究自清領時期開山撫番及日治時期理番政策，當地族群關係的改變，傳統為原住民的居住空間，後續因政策而招募來自桃竹苗地區的客家二次移民，在地化過程中運用山林人地關係形成客家族群集體記憶，發展出竹、茶等產業。豐富的歷史人文，搭配三峽區山林的美好風景，讓民眾從走讀中挖掘在地知識。

本次走讀活動中結合大自然與客庄創生，辦理體驗活動，並結合在地店家一同參與，搭配在地特色風味餐，讓民眾除了走讀吸收新知外，亦結合地方產業活絡客庄經濟。為推廣地碳及永續觀念，透過以走路、走讀方式達成低碳旅遊目標，並在筍的季節中，推廣地產地銷、減少食物里程等觀點，讓活動中不僅有知識性、趣味性，也能將當地有名的「梨仔筍」帶回家！

林素琴表示，三峽五寮為新北重要的客家庄，透過不同單位的結合創造新的火花，結合產官學一起推廣地方創生。此次共同辦理走路節，運用地方社團及學校的能量，結合客家局所培力及建置的客庄底蘊，一同展現客庄風采！歡迎大家踴躍報名參加2024年大三鶯走路節活動。詳細活動請參考新北市客家局臉書粉絲專頁！https://reurl.cc/