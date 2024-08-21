新北客家人口約67.2萬人，居全國第2，對此新北客家局秉持「以客為尊」核心概念，利用扎根與拓展等面向，推動客家文化的傳承與創新，新北市長侯友宜表示，透過客家局跨局處的合作，近年表現都非常亮眼，也得到客家委員會評分的六都首名，期盼未來能夠持續凝聚力量，讓客家文化扎根在新北。

客家局表示，為延續客家文化的命脈，持續推動全齡化客語扎根，從幼兒園、國中小學到大專院校，協助學校發展客家語言文化課程與活動，另輔導客家社團開設研習課程、客語薪傳師客語教學服務，結合社區、學校、文化場館等進行跨界整合推動，落實客語扎根，5年內4度獲頒客委會「推動客語為通行語」執行成效佳等佳績，成為六都唯一獲獎城市。

客家局提到，為鼓勵青年參與客家，不僅讓學生將客家元素融入歌謠、舞蹈、時裝秀與創意競賽展現學習成果，更藉由客家青年智庫團影響力，號召青年參與客家活動、擔任主持人、評審及攜手網紅名人及客家商家一同錄製「新北就是哈這味」客家美食節目，2020年至今創作約64道客家創意料理，促使廣大年輕族群接觸、欣賞、行銷客家。

在拓展創新方面，客家局說，新北哈客館是市府推廣客家的重要政策，以跨機關、跨局處合作建置方式擴增新北客家文化聚點，目前全市已完成中和、淡水、新店、新莊、板橋與五股等6座哈客館，第7座蘆洲館即將於10月啟用，目標在2026年增至10座、2030年增至15座，藉由延伸客家文化觸角，讓在地的市民朋友及客家鄉親，有機會更深入認識客家。

為打造都會客庄聚落，響應地方創生政策，客家局表示，第1階段以三峽五寮里作為首座客庄創生基地，2021年起成立「客庄創生駐地工作站」，藉由地方創生與擾動活化五寮客庄，除透過體驗經濟融入食農教育遊程，輔導青年設計活動，2024年輔導返鄉青年以創生與遊程為主軸成立公司，並向客委會積極爭取客庄產業加值計畫，未來也將計畫拓展至三芝、石門及大屯山下客家族群歷史文化，以客底意識為核心，透過工作坊、走讀及田野調查活動推展客底文化計畫，復興新北沿海地區客家文化與聚落保存。

客家局提到，新北客家文化園區2005年開館成立，經營理念為發展低碳永續友善園區，2024年目標以客家街廓概念進行規劃，客家傳統節慶、語言、文學、飲食為底蘊，結合環境教育、SDGs、淨零排放、食農教育，創新產業加值，發展客庄經濟，預計2025年爭取經費進行整體營造工程，相信能為新北帶來新契機與火花，讓客家綻放新北，文化永續傳承。