今年403地震重創花蓮，為提振當地觀光，文化部於6月配合行政院震災復原重建方案，推動「花蓮振興文化幣」政策，鼓勵具有領取文化幣資格的16-22歲青年到花蓮旅遊，可以再領取專屬花蓮藝文消費點使用的1200點文化幣。從6月初開放使用至今，原先2000萬元額度即將用盡，因此，文化部27日宣布再加碼2000萬元，鼓勵1.6萬個符合資格且未曾領取花蓮文化幣的青年朋友趁暑假尾聲衝一波花蓮，以行動支持花蓮藝文產業。

文化部表示，首波花蓮限定的文化幣共投入2000萬元，可提供1.6萬青年領取，從6月8日開放領用至今日，領取率已近100％。從數據觀察，以19至22歲的大學生領取最多，占比超過7成，也有超過7成的領取人是來自花蓮以外的縣市，顯示花蓮振興文化幣對於帶動外縣市人口到花蓮藝文消費，具有一定成效。

為持續振興花蓮藝文產業，文化部再加碼2000萬元，合計目前投入共4000萬元，預估到年底前可帶動3.2萬人到花蓮進行文化體驗及消費。文化部也表示，今年年底前如果領取狀況踴躍，「加碼也仍將持續」，希望能以實際力量帶動花蓮藝文產業回復震前規模。

文化部說明，加碼的花蓮振興文化幣一樣可使用到今年年底，符合113年文化幣領取資格且未曾領過花蓮文化幣的16-22歲青年，到花蓮文化幣藝文消費點出示APP會員條碼及身分證件，經消費點驗證身分後，就可以馬上領到1200點花蓮振興文化幣，可以在花蓮買書、看國片、看表演、參加體驗及小旅行等。

同時，加碼的文化幣不僅可與原本還有的文化幣合併在花蓮使用，也持續享有獨立書店2點送1點、表演藝術青年席位、攜伴看國片贈100點，以及消費滿200點抽獎等優惠。