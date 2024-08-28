園縣市高峰會移師花蓮挺觀光，苗栗縣長鍾東錦（左至右）、新竹縣長楊文科、竹科管理局長陳宗權及新竹市代理市長邱臣遠，在花蓮知名包子店品嚐熱騰騰包子。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

接連天災重創花蓮觀光，縣長楊文科以實際行動力挺，號召園縣市高峰會移師花蓮舉辦，28日與苗栗縣長鍾東錦、新竹市代理市長邱臣遠、竹科管理局長陳宗權、竹科工業同業公會秘書長張致遠，率領各自團隊參訪花蓮，與花蓮縣長徐榛蔚相見歡，大啖知名包子並採買伴手禮，楊文科同時宣布推出竹縣1240萬元振興4大方案，把愛送進花蓮！

楊文科、鍾東錦及邱臣遠等人率隊搭台鐵抵達花蓮後，趁空檔專程到知名包子店，品嚐熱騰騰包子，一行人並專程到福町路與中華路商圈，採買各式各樣豐富的伴手禮。

園縣市高峰會下午在煙波飯店登場，本次會議合作提案為「力挺花蓮經濟復甦，跨域平台實踐宜居城市」，楊文科宣布，竹縣府整合各局處推出1240萬元振興花蓮4大方案，力挺花蓮觀光。

楊文科表示，希望集結竹竹苗三縣市、竹科管理局及竹科工業同業公會的力量，為花蓮縣民回歸日常生活盡一份心力，幫忙花蓮「把人帶進來、把貨賣出去！」

鍾東錦、邱臣遠、竹科管理局長陳宗權和竹科工業同業公會秘書長張致遠均提出振興花蓮的措施，希望以最實際的行動協助花蓮。

花蓮縣長徐榛蔚感謝楊文科帶領園縣市高峰會移師花蓮，設法讓台灣共好，讓目前處於低迷的花蓮縣感受到一些溫暖，雪中送炭更是令人感動。

縣府說明振興4大方案，第1案為補助縣內人民團體至花蓮參訪交流；第2是鼓勵民間參與「增點直銷農特產品」，利用農民直銷站通路協助銷售花蓮農特展品；第3、4案為公部門參與的「政府採購」和「政府活動」，直接採買花蓮特色伴手禮，協助推廣花蓮特產，同時縣府各單位陸續辦理花蓮參訪交流和教育訓練。

人民團體參訪花蓮補助100萬元，目前已6團300人申請，希望此次可以號召更多人來花蓮。縣府文化局推出「挺花蓮！竹縣新瓦屋振興方案」，9月1日至11月30日於花蓮消費500元，即可持發票至新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區兌換500元抵用券於園區使用。

另外，竹縣各農民直銷站透過臉書粉絲專頁和團購發起預購，至7月底已銷售花蓮農產品達410萬元。縣府輔導新竹縣農會與農糧署、花蓮縣農會合作，在各農民直銷站設置花蓮縣農產品專櫃，推廣花蓮農特產品。

同時，新竹縣政府原民處在園縣市高峰會參訪期間，也到花蓮辦理「原住民族樂舞產業營造案例觀摩研習活動」。此外，園縣市高峰會針對之前列管的9項合作提案逐一討論協調，會中並由花蓮縣政府提出振興觀光方案，園縣市5單位均將進一步協助配合振興。

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