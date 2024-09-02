中山大學公事所與廣福社區共同舉辦「族群融合來呷桌」辦桌活動，現場氣氛熱鬧和諧。（中山大學提供／郭良傑高雄傳真）

國立中山大學公共事務管理研究所師生針對台灣農村文化保存與傳承議題，化身「社區設計師」，為旗山廣福社區舉辦「社區聚落映像踏查」、「桌遊設計工作坊」、「多元美食文化記憶訪談」及「族群融合來呷桌」系列活動，透過青年與銀髮世代密集協作，深化城鄉創生夥伴關係。期盼展現社區多元共融的文化魅力，促進地方發展與創新。

中山大學公共事務所助理教授謝政勳指出，台灣農村社區普遍面臨人口老化及外移問題，該所選定的廣福社區位於臺3線公路旁，是旗山少有的閩南、客家及新住民族群共存社區，保留不少傳統特色建築。透過學生實習課程，結合旗山廣福社區的在地實踐，秉持「以人為本」的初衷，導入「設計思考」理念，由研究生們重新詮釋、轉譯，設計符合當地需求的系列活動。

首先登場的「社區聚落映像踏查」由社區耆老導覽，講解人文地景風貌，包含客家伙房、菸樓、閩式建築、在地信仰及農業發展等。接著透過「桌遊設計工作坊」的過程，讓師生團隊發掘社區想法，著重互動、共感及參與，與居民交流一起玩桌遊，再由居民票選、分享在地推薦景點及特色料理，最終凝聚共識，將討論成果納入桌遊設計，以切合社區代表性元素。

為保存與傳承社區族群對飲食記憶，透過「多元美食文化記憶訪談」深入訪問閩南、客家及新住民等不同族群，喚醒居民對於自身文化背景的認同和記憶，包括客家封肉料理、閩南五柳糖醋魚及越南炸春捲等料理，都是居民逢年過節和圍爐時常見的菜餚，背後蘊含飲食與文化交會的深刻意義。

師生團隊最後舉辦「族群融合來呷桌」活動，邀請社區主廚根據前期訪談蒐集的菜單，帶領志工與學生團隊烹調多元族群料理，邀請長輩、志工及居民齊聚活動中心享用辦桌菜，宛如家人般團聚熱鬧，藉此凝聚社區意識與向心力，實踐教育與社區發展共融。