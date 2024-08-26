新北鶯歌國華公園緊鄰人行道、車道，卻無明顯的界線或圍欄，孩童遊憩時很容易一個不小心就跑到非公園區，形成安全隱憂。（鶯歌區公所提供）

新北鶯歌國華公園為新北首座由捷運局建造的共融特色公園，但6月啟用至今被不少民眾反應設計不良，甚至有婦人跌倒造成尾椎骨裂，國民黨新北市議員呂家愷表示，溜滑梯階梯窄到只能放1隻腳，許多家長因此行走困難甚至摔倒；新北捷運局回應，階梯踏面深度有通過相關認證符合規定，針對問題已張貼使用安全須知及加設防滑地貼，盼能減少意外發生。

呂家愷提到，公園開幕後吸引許多父母帶孩子同樂，但問題也隨之浮現，22日前往會勘，發現登上溜滑梯的階梯過窄，成年人幾乎只能放1隻腳上去，很容易造成跌倒風險，並且園內的階梯設施存在防滑不良以及遊憩設施預防螺絲鬆脫的問題，都會造成民眾、甚至孩童遊憩上的安全隱憂。

捷運局回應，針對議員及民眾反應事項，已陸續完成園內各項固定設施物加強鎖固作業，上下階梯踏面深度業依據CNS兒童遊具規範設置，施工後並經TAF認證始開放使用，目前已張貼使用安全須知及加設防滑地貼，以減少地面潮濕滑倒風險，欄杆及設施角隅處亦加裝防撞泡棉，以提升公園整體使用安全性。

呂家愷指出，除安全疑慮外，公園占地近2000坪遮陽部分卻相當稀缺，導致部分民眾抱怨「快中暑」，且公園緊鄰車道，界線卻相當模糊，即便大人能一眼看出，孩童卻很容易在玩弄中不慎跑進車道卻不自知，導致孩童安全受到威脅。

捷運局表示，國華公園規畫概念為開放共融空間，高架橋下提供部分遮雨遮陽的功能，並於步道及座椅鄰近種植喬木，未來將提供良好綠覆遮陰效果，同時，亦考量加寬遊憩區與車道間之距離，以植栽及人行道作為區隔，使民眾能安全地更進一步親近公園綠地，未來也將持續關注，主動針對缺失進行改善。