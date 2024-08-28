新北鶯歌建國休閒廣場為附近居民運動、舉辦活動的重要場所，但該廣場天幕卻因材質問題，出現漏水情形，且籃球場地坪亦出現破損與龜裂，對此民進黨立委蘇巧慧向中央爭取工程經費，修補工程也於今（28）日開工，預計明年初完工，她表示，上任以來持續關心各處公園設備狀況，讓民眾享有優質的運動休閒環境。

蘇巧慧指出，雖然該球場一開始就有裝設天幕，但因材質問題，現在只要遇到下雨就會漏水，下方籃球場地坪也已出現龜裂，甚至防撞柱也有破損，造成民眾運動時均相當困擾，經過當地里長林清得反應，也在去年2月主動辦理會勘，更發現除了需要整修天幕、修繕地坪之外，還應增加照明設備，因此攜手民進黨議員卓冠廷、無黨籍議員蘇泓欽、國民黨議員呂家愷向中央爭取經費，成功獲得教育部體育署於去年底核定補助455萬元，並於今日開工，預計於明年年初完工。

蘇巧慧強調，從上任立委以來，一直爭取新莊、樹林、鶯歌各項運動設備翻新，從樹林民生公園、鶯歌永吉公園、尖山公園的天幕球場，再到今天動工的鶯歌建國休閒廣場，希望讓鄉親可以享有更優質的運動休閒環境，也進一步培養基層民眾運動風氣，期盼相關施工單位可以加快工期，趕在明年過年前完工。

本次鶯歌建國休閒廣場天幕整修工程，籃球場屋頂材料將更新為PTFE玻璃纖維永久膜，地坪也將全面翻新、並新增照明設備，提升安全和舒適程度，同時進行籃球柱保護墊及籃球框更新，總經費750萬元，教育部體育署核定補助455萬元。