新北市地方臉書社團「我是蘆洲人 LoveLuzhou」上有網友分享，表示兒子在放學途中遇到「賣壞東西的阿婆」，利用孩子同情心要孩子「幫阿婆一下」用100元買臭掉紅豆餅，慶幸孩子沒吃，新北市衛生局今（1）日表示，將派員前往稽查，若查證屬實會依《食品安全衛生管理法》裁處。

該名網友在社團貼文表示，兒子上月29日因升國一回學校參加返校日，在放學途中遇到「賣壞東西的阿婆」，利用孩子同情心要孩子「幫阿婆一下」，用100元買了一個臭掉的紅豆餅。網友說「我一聽就知道是誰，慶幸的是孩子沒吃」，還說一直都知道蘆洲這號人物，「但沒想過她會找學生下手」，並說孩子第一次被騙心情非常低落，當社會教育。

貼文一出不少網友直呼「看過他」、「蘆洲傳奇阿嬤」，更有網友稱「受害者超多」、「不只蘆洲，三重也會出現」，呼籲大家小心，相關訊息在網上引發討論，衛生局今天表示，依《食品安全衛生管理法》，食品業者不得販售變質或腐敗之食品，違者可裁處6萬以上、2億元以下罰鍰，會派員前往稽查，若查到有販售變質腐敗食品的事實，將依法處辦。