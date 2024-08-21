新北三峽介壽路二段183號後方擬興建垃圾貯存場，但由於鄰近橫溪、捷運橫溪站旁，且垃圾場前方就是住宅，導致三峽民眾群起公憤，甚至成立自救會揪出缺失，日前民眾也檢舉垃圾場廠房違建，經農業局、環保局、地政局多方調查，證實該業者違規，農業局認定業者違規將廠房建於農地、環保局指出業者違規停放清潔車輛，兩項缺失移請地政局開罰，將依《區域計畫法》開罰最高30萬。

當地居民成立「反對蓋垃圾場自救協調會」，並多次召集相關局處、業者、民代針對疑問進行說明，但屢屢無法達成共識，讓民眾漸趨不滿，開始自力救濟收集相關證據，也發現業者違規將鐵皮屋建於農地，遂逕行檢舉；據了解，該案主要由佳興段地號960、962、992三塊土地構成，但僅有992地號為環保局核准特定目的事業資源回收場，其餘兩塊土地仍屬農業用地，依法不得作為非農業使用。

農業局表示，三峽區佳興段962地號為臨近資源回收廠違規擴建，由環保局辦理中。民眾分別於7月5日及7月23日陳情三峽區佳興段960、962地號違規使用，經本月6日會勘，現場有水泥鋪面、鐵皮建物等非做農業使用，已依據《農業發展條例》第40及69條規定，於14日移由環保、地政、拆大辦理。

環保局回應，現場發現有2家清除業者停放抓斗車及開天車等清潔車輛，因該址非許可之停車場地，已依《廢棄物清理法》42條法告發2家業者，要求限期改善，未經許可不得做為停放清潔車輛使用。

工務局指出，本案基地座落於「992地號」上，經比對備查施工計畫書及現況照片，認定目前施工圍籬沒有超出建築基地情事，惟960、962地號部分，非屬建築基地範疇，卻違規興建鐵皮屋，違反土地使用管制規定，將移請地政局裁罰。

至於民眾好奇為何鄰近住宅區、河川旁還能夠核發建照給垃圾場業者，工務局回應，工務局主要是認定「土地及建築物」本身是否合乎法規，至於民眾擔憂的臭氣、排放廢水、垃圾車出入等問題屬於「業者行為」，該部分是經由業者向主管機關環保局提出「事業計畫目的審查」，並經由環保局核定後，才會核發建照。